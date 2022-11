WandelWerker auf der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL und IN.STAND als Redner vertreten (FOTO)

Wuppertal (ots) - Stefan Ganzke, Experte für Arbeitsschutz und Geschäftsführer

der Wuppertaler WandelWerker Consulting GmbH, war am 19. Oktober 2022 als Redner

auf gleich zwei großen Fachmessen in Stuttgart vertreten: der ARBEITSSCHUTZ

AKTUELL und der IN.STAND. Für seine Kunden erarbeitet er systematische

Strategien zur Reduzierung von Arbeitsunfällen in Unternehmen und bietet

Trainings für Sicherheitsingenieure sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit, als

auch Safety Leadership Trainings an.



Geschäftsführer Stefan Ganzke: "Die WandelWerker Consulting GmbH arbeitet

bereits seit längerer Zeit eng mit den Organisatoren der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL

zusammen. Im Vorfeld hatten wir auch einen Gastblog auf der Messewebseite, auf

dem wir als Arbeitsschutz-Experten Beiträge zu interessanten Themen

veröffentlicht haben. Zudem hatten wir bereits vor dem Event einen

Online-Paneltalk zum Thema Safety-Mindset und hielten verschiedene

Online-Vorträge."





Auf der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, die zweitgrößte Messe im deutschen Arbeitsschutz,die alle zwei Jahre stattfindet, hielt Geschäftsführer Stefan Ganzke eineKeynote zum Thema Anforderungen an die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Jahr2022 und wie man Mitarbeiter für den Arbeitsschutz gewinnt. Anschließendmoderierte der Arbeitsschutz-Experte einen Paneltalk mit vier Gästen aus einemKonzern, einem mittelständischen Unternehmen und zwei Ingenieurbüros zumgleichen Thema. In den Rund 50 Minuten berichteten die Experten aus ihrenUnternehmen. Am Ende kamen alle zu dem Ergebnis, dass Sicherheitsingenieure undFachkräfte für Arbeitssicherheit mehr Coaches für Führungskräfte und Mitarbeitersein müssen, statt nur Berater.Im Anschluss an die ARBEITSSCHUTZ AKTUELL besuchte Stefan Ganzke auch dieIN.STAND, eine Messe für Instandsetzung, die direkt nebenan stattfand. Hiererklärte er Instandhaltern in einer Keynote zum Thema Safety-Mindset, warum dieEinstellung im Arbeitsschutz so wichtig ist - gerade für Instandhalter. ImAusklang beider Veranstaltungen fanden in lockerer Atmosphäre Gespräche zwischendem Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH und Kunden sowie anderenUnternehmen statt."Der Arbeitsschutz ist ein wichtiges Thema für Unternehmen und jeden einzelnenMitarbeiter persönlich. Wir möchten es von seinem staubigen Image befreien unddie Menschen dafür begeistern. Darum arbeiten wir bei solchen Events ohnePowerPoint, nehmen stattdessen ein Flipchart und gehen in die Interaktion mitden Menschen. Auf beiden Events gab es einen großen Anklang. Gerade auf derARBEITSSCHUTZ AKTUELL waren alle Stühle besetzt und in den letzten Reihenstanden die Menschen sogar. Ich freue mich natürlich über das große Interesseder Teilnehmer und das tolle Feedback zu unserer Arbeit", sagt Stefan Ganzke.Über die WandelWerker Consulting GmbH:Anna und Stefan Ganzke sind die Gründer und Geschäftsführer der WandelWerkerConsulting GmbH. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit ihrem Teamdie Einstellung von Führungskräften und Mitarbeitern zum Arbeitsschutz imUnternehmen zu verbessern. Hierfür wird sowohl mit den Sicherheitsingenieurenund Fachkräften für Arbeitssicherheit als auch mit den Führungskräften trainiertund strategisch am betrieblichen Arbeitsschutz gearbeitet. Weitere Informationenunter: https://wandelwerker.com/Pressekontakt:WandelWerker Consulting GmbHAnna Ganzke & Stefan GanzkeE-Mail: mailto:service@wandelwerker.comWebseite: https://www.wandelwerker.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161378/5358613OTS: WandelWerker Consulting GmbH