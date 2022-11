BVMW und VKU dringen auf Schutzschirm für Stadtwerke Stabilisierung des Energiehandels und Absicherung der energiewirtschaftlichen Lieferketten erfordern unverzügliches Handeln

Berlin (ots) - Austrocknende Terminmärkte und überbordende

Sicherheitsforderungen - für viele Stadtwerke wird es zunehmend schwieriger,

Unternehmen langfristig stabile Lieferverträge anzubieten. In einem offenen

Brief haben der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW und der Verband kommunaler

Unternehmen (VKU) die Politik nun aufgefordert, die Liquidität der Stadtwerke zu

sichern und so die Versorgung der mittelständischen Wirtschaft zu gewährleisten.

BVMW und VKU dringen auf einen Schutzschirm für Stadtwerke.



"Eine verlässliche Infrastruktur und starke Daseinsvorsorge sind für den

Mittelstand unerlässlich. Ohne sie können die Unternehmen weder sicher planen,

geschweige denn seriös wirtschaften. Langfristig stabile Lieferverträge sind

das, was die mittelständischen Betriebe in dieser akuten Lage dringend

benötigen. Dafür brauchen wir starke kommunale Unternehmen an unserer Seite",

erklärt Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW.