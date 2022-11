PyroGenesis erhält Zahlung in Höhe von 1,3 Million Dollar vom Kunden B

MONTREAL, Québec (GlobeNewswire – 1. November 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren sowie nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, hat heute unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 14. September 2021 bestätigt, dass das Unternehmen eine Meilensteinzahlung in Höhe von rund 1,3 Mio. Dollar vom Kunden B erhalten hat. Unabhängig davon versichert das Unternehmen, dass die im Vorfeld angekündigten Versuche [1],[2] mit seinem patentierten Plasmabrennersystem für die Verwendung in Hochöfen für die Eisenerzpelletierung bei den Kunden A und B (die „Kunden“ oder der „Kunde“) weiter im Laufen sind und weder von PyroGenesis noch von den Kunden eine Änderung der Strategie vorgenommen wird. Die Namen der Kunden werden aus wettbewerbsrechtlichen Gründen geheim gehalten.

„Diese Versuche, die viele Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Computermodellierungen, die Entwicklung von Geschäftsszenarien sowie Werksabnahmeprüfungen umfassen, machten Infrastrukturausgaben in Höhe von mehreren Millionen Dollar auf Seiten der Kunden erforderlich“, erläutert Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. „Diese Projekte verlaufen alle erwartungsgemäß – ungeachtet der Herausforderungen, mit denen unsere Kunden infolge der Covid-Pandemie konfrontiert waren, um die benötigten Betriebsmittel zur Vorbereitung ihres Standorts auf die Einführung unserer Brenner zu beschaffen. Abgesehen von den Covid-bedingten Verzögerungen in der Lieferkette auf Seiten der Kunden werden andere technische und projektpartnerschaftliche Aspekte, die nicht von Covid betroffen sind, von beiden Parteien fortgeführt.“

„Es war schon immer unser Ziel, Unternehmen in den verschiedensten Branchen beim Austausch aller Arten von Brenner für fossile Brennstoffe durch die Plasmabrenner von PyroGenesis zu unterstützen - nicht nur solche auf Basis von Heizöl oder Bunkerbrennstoff, sondern auch mit Erdgas und anderen Brennstoffen betriebene Systeme“, fügt Herr Pascali hinzu. „Es freut uns zu sehen, dass in letzter Zeit mehrere große Industriebetriebe, insbesondere in der Eisenerzpelletierungsbranche, entsprechende Dekarbonisierungsschritte gesetzt haben, indem sie zunächst von Schweröl auf Erdgas umgestiegen sind, was im Wesentlichen eine Umstellung auf einen billigeren Brennstoff bedeutete, aber nur begrenzte Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß hat (der nach wie vor rund 70 % ausmacht). So gesehen hat dieser Umstieg auf günstigere Brennstoffe nie eine Bedrohung für unser Geschäft dargestellt. Tatsächlich ist hier zu erwähnen, dass einer von PyroGenesis' Kunden aus der Eisenerzbranche bereits gezielte Schritte unternommen hat, um seine Erdgasbrenner durch die Plasmabrenner von PyroGenesis zu ersetzen. Die Verwendung von Erdgas in Eisenerzpelletieranlagen (und in Unternehmen anderer Branchen) bietet für die Plasmabrenner von PyroGenesis die gleichen Möglichkeiten wie bei Unternehmen, die schweres Heizöl oder Bunkerbrennstoff verwenden. Es sei auch darauf hingewiesen, dass Ankündigungen seitens der Industrie, auf eine andere Art von fossilem Brennstoff umzusteigen, häufig zu hören sind und sich tatsächlich auf Entscheidungen beziehen könnten, die geplant waren, bevor der Plasmabrenner von PyroGenesis eine Option wurde. Solange die Versuche mit unseren Brennern noch nicht abgeschlossen sind, ist natürlich nicht zu erwarten, dass unsere Kunden ihre Pläne, die sie vor dem Bekanntwerden von PyroGenesis hatten, grundlegend ändern werden. Wir können aber ganz klar sagen, dass keiner unserer bestehenden Eisenerzkunden den Wunsch geäußert hat, seine Strategie/Planung mit PyroGenesis auf Grundlage eines fossilen Brennstoffs zu ändern, der aktuell oder in Zukunft verwendet werden soll. Ich würde tatsächlich meinen, dass unsere Kunden in Anbetracht der aktuellen Marktlage offenbar mehr Interesse an den potenziellen Vorteilen unseres Angebots haben.“