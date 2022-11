ZUM 30-JÄHRIGEN JUBILÄUM DES BELIEBTESTEN KALENDERS DER WELT

Als Anerkennung für all die harte Arbeit und diesen Meilenstein wurden sechs australische Feuerwehrleute von den US-Medien nach Los Angeles eingeladen. Die Feuerwehrleute wurden zu einem Auftritt in der Kelly Clarkson Show eingeladen und bekamen auch Anfragen der beliebten Fernsehsendungen ACCESS Hollywood auf NBC mit Mario Lopez, Entertainment Tonight auf CBS und Good Day LA auf FOX.

„Wir haben uns so gefreut, in der Kelly Clarkson Show aufzutreten, weil es die größte Talkshow in den USA ist. Die Feuerwehrleute konnten ihre Koffer gar nicht schnell genug packen! Die Bitte, in solch beliebten Fernsehsendungen aufzutreten, ist eine große Anerkennung für die Arbeit, die sie leisten", erklärte Sherryn Hollioake, Kreativdirektorin, Australian Firefighters Calendar.

„Nachdem das Reisen drei Jahre lang nicht möglich war, war es fantastisch, wieder in einer Live-Fernsehshow in den USA aufzutreten. Bei unserem letzten Besuch in den USA sind wir in der Steve Harvey Show, bei The Doctors und in der TODAY Show mit Kathie Lee und Hoda aufgetreten. Wir haben uns sehr darauf gefreut, wieder mit unseren US-Fans in Kontakt zu treten", Crystal Doohan, Medienkoordinatorin, Australian Firefighters Calendar.

„Nachdem sich die Welt nach den Reisebeschränkungen wieder geöffnet hat, wurden die Feuerwehrleute gebeten, beim Wiederaufbau der australischen Tourismusindustrie mitzuhelfen. China Airlines hat die Feuerwehrleute gebeten, auf der kommenden Taipeh International Travel Show für Australien zu werben. Als wir das letzte Mal vor COVID an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, konnten wir 3000 Reisen nach Australien verkaufen", erzählt David Rogers, Direktor, Australia Firefighters Calendar.

Um mehr über den Hintergrund der diesjährigen Feuerwehrleute und die von ihnen unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen zu erfahren, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link. Hier finden Sie die vollständige Pressemitteilung für 2023, Kalenderbilder, Videomaterial hinter den Kulissen und die jüngsten Auftritte in den US-Talkshows.

Kalenderbilder 2023 und vollständige Pressemitteilung

Zum Herunterladen: Videomaterial hinter den Kulissen vom Kalender-Fotoshooting 2023

Die US-Fernsehauftritte zum Herunterladen

Bitte kennzeichnen Sie uns in allen Artikeln, die Sie schreiben oder veröffentlichen. Das hilft uns dabei, weiterhin an diese großartigen Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Ich erteile Ihnen die Erlaubnis, Videomaterial zu bearbeiten, um Ihre eigenen Videoinhalte für Ihre Reportage zu erstellen. Die Bilder sind nicht zum Wiederverkauf bestimmt.

Wenn Sie einen der Feuerwehrleute um ein Interview für einen Bericht, einen Facebook-Post oder einen Artikel bitten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an den Pressekontakt David Rogers.

Wenn Sie David Rogers eine E-Mail mit einer Kopie Ihrer Reportage schicken oder einen Artikel veröffentlichen, würden wir uns freuen, Ihnen für das Teilen unserer Story einen Australian Firefighters Calendar 2023 zuzuschicken.

Wenn Sie ein Gewinnspiel veranstalten möchten, bei dem Sie unsere Kalender an Ihre Leser oder Fans verlosen, teilen Sie uns dies bitte mit und wir senden den Gewinnern die Kalender gerne kostenlos zu.

