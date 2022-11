Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag deutlich im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.425 Punkten berechnet und damit 1,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, Puma und Vonovia. Abschläge gab es nur bei wenigen Werten, unter anderem bei FMC, der Deutschen Börse und Fresenius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker.Ein Euro kostete 0,9934 US-Dollar (+0,49 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0066 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich, wenn auch etwas weniger stark als am Morgen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,03 US-Dollar.Das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Das Förderkartell Opec hatte zuletzt mitgeteilt, eine weiter steigende Nachfrage zu erwarten.

