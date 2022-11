Presseeinladung / Energiewende-Kongress 2022 "Alles auf Ziel" / 14. und 15. November 2022 im bcc Berlin Congress Center

Berlin (ots) - Der russische Krieg in der Ukraine hat die Grundlagen unserer

Energieversorgung erschüttert. Gleichzeitig zeigt uns der Hitzesommer 2022, dass

wir Klimaschutz nicht verschieben dürfen. Darüber diskutieren wir mit unseren

hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft: Was

müssen wir tun für mehr Sicherheit und Klimaschutz in der Energieversorgung? Wie

können wir diese Transformation sozial verträglich gestalten? Wir stellen dabei

unter anderem erste Erfolge in der fossilfreien Industrie vor, reden über

dezentrale Wasserstoffversorgung und zeigen den Weg auf zur Klimaneutralität im

Gebäudesektor.



Unter dem Motto "Alles auf Ziel" findet der dena Energiewende-Kongress in diesem

Jahr am 14. und 15. November 2022 im bcc Berlin Congress Center statt. Der

Kongress ist die führende branchenübergreifende Veranstaltung zur integrierten

Energiewende und Klimaschutz. Treffen und vernetzen Sie sich mit und unseren

über 1.200 hochkarätigen Teilnehmenden aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und

Forschung.