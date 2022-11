Du magst es kalt? Wir lieben es richtig cool! Besuche den mehrfach ausgezeichneten Weltmarktführer für Kältetechnologie auf der jobmesse in Leipzig und erlebe -85 °C (FOTO)

Bitterfeld-Wolfen



- 4. jobmesse am 12. und 13. November in der Kongresshalle in Leipzig

- Die MECOTEC GmbH bietet Messebesuchern auf ihrem Stand die einzigartige

Gelegenheit, eine Kältekammer bei minus 85 Grad Celsius zu erleben



MECOTEC, in diesem Jahr ausgezeichnet als eines der innovativsten Unternehmen

Ostdeutschlands und Weltmarktführer auf dem Gebiet von Kältekammern und

Kaltluftgeräten, baut sein Wachstum an seinem Hauptsitz in Bitterfeld-Wolfen

sowie an seinen internationalen Standorten weiter aus. "Für unseren weiteren

Erfolgskurs möchten wir Mitarbeiter:innen an Bord holen, die uns noch besser

machen wollen", so Enrico Klauer, Gründer und CEO der MECOTEC GmbH.

"Innovationen sind tief in der DNA unseres Unternehmens verankert und wir sind

stolz darauf, dass wir in diesem Jahr mit dem Wirtschaftspreis VORSPRUNG

ausgezeichnet wurden. Besucher der jobmesse haben auf unserem Messestand die

Möglichkeit, unsere Kältekammer cryo:one+ zu besuchen und minus 85 °C Kälte

hautnah zu erleben."