Recharge führt luftgestützte magnetische Geländeaufnahmen des Georgia-Lake-Lithiumprojekts durch, um die „strukturelle Kontinuität“ vom Nachbarn Rock Tech nachzuweisen

Vancouver, BC – 1. November 2022 – Recharge Resources Ltd. („Recharge“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es Prospectair Geosurveys Inc. („Prospectair“) beauftragt hat, hubschraubergestützte, hochauflösende magnetische Geländeaufnahmen der zu 100 % unternehmenseigenen Lithium-Liegenschaften Georgia Lake North und West durchzuführen, die unmittelbar an die Lithium-Liegenschaft Georgia Lake von Rock Tech Lithium Inc. (RCK-V) („Rock Tech“) angrenzen.

CEO David Greenway erklärte: „Während wir auf den Abschluss unserer Bohrung mit Produktionsdurchmesser bei Pocitos 1 in Argentinien warten, machen wir an mehreren Fronten Fortschritte, einschließlich der Untersuchungen für die bevorstehenden Bohrungen bei Brussels Creek, dem Spin out von Pinchi Lake an NextCharge Resources Corp. und jetzt eine luftgestützte magnetische Untersuchung auf Georgia Lake.

Der Zweck dieser luftgestützten Geländeaufnahmen besteht darin, das Potenzial für eine strukturelle Kontinuität mit den aktiven Erschließungen des benachbarten Georgia-Lake-Projekts von Rock Tech zu ermitteln. Rock Tech hat mit der Mercedes-Benz AG einen bedeutenden Lithium-Liefervertrag unterzeichnet, und Recharge ist bestrebt, sein Portfolio an Vermögenswerten zum Nutzen aller Beteiligten weiterzuentwickeln und zu verwerten.“

Mercedes-Benz (MBGn.DE) hat am 20. Oktober 2022 einen Liefervertrag mit der deutsch-kanadischen Gesellschaft Rock Tech unterzeichnet, der die Lieferung von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität pro Jahr vorsieht. Diese Transaktion, die kurz nach der Ankündigung der beiden Konzerne zustande kam, dass sie eine strategische Partnerschaft prüfen würden, hat einen Wert von 1,5 Milliarden Euro (1,47 Milliarden US-Dollar) lauft über fünf Jahre und wird genügend Lithiumhydroxid für 150.000 Autos pro Jahr liefern, so die Unternehmen.

Nach Angaben von Trading Economics wird Lithium auf dem Spotmarkt für 564.500 Yuan pro Tonne oder umgerechnet 77.294 US-Dollar pro Tonne verkauft. (31. Oktober 2022).

Greenway ergänzte: „Prospectair wird so bald wie möglich beginnen, die Ressourcen für den zu erkundenden Block zu mobilisieren, wahrscheinlich gegen Mitte dieses Monats. Prospectair schätzt, dass im Durchschnitt 250 Streckenkilometer pro Tag untersucht werden können und etwa drei Tage benötigt werden, um die Streckenkilometer für das gesamte zu erkundende Gebiet abzuarbeiten.“