Alpha Copper beginnt mit Mobilisierung zum Kupfer-Molybdän-Projekt Okeover

Das Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet Okeover („Ok“) umfasst 4.613 Hektar (11.399 Acres) direkt nördlich der Küstenstadt Powell River in British Columbia, Kanada. Seit der Entdeckung im Jahre 1965 wurde Ok von mehreren Unternehmen exploriert, darunter Noranda Exploration, Asarco Exploration, Falconbridge Nickel Mines Ltd., Duval International Corporation, Lumina Copper Corp und Eastfield Resources Ltd.

Alpha Copper beginnt mit seinem ersten, 2000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramm, das die Zone North Lake erweitern soll, wo eine historische Ressource anvisiert wird, und die nur eine von sieben mineralisierten Zonen auf dem Konzessionsgebiet ist. Wie in einer früheren Pressemitteilung (13. Juli 2022) berichtet, hat das eingetragene Unternehmen 2007 die Ergebnisse aus den ersten vier Bohrlöchern eines insgesamt sieben Bohrlöcher umfassenden Programms auf dem Konzessionsgebiet Okeover erhalten. Die erfassten Bohrlöcher sollten genauere Einblicke in die aktuellen Ressourcen der Zone North Lake liefern. Bohrloch OK-07-04, das in der Nähe der westlichen Begrenzung der Zone North Lake niedergebracht wurde, durchteufte einen Gesamtabschnitt von 76 Metern mit einem Gehalt von 0,34% Kupfer und 0,020% MoS2 einschließlich eines Abschnitts von 19 Metern mit einem Gehalt von 0,42% Kupfer und 0,020% MoS2. Bohrloch OK-07-04 wurde neben und unterhalb eines Bohrlochs niedergebracht, das 1972 fertiggestellt worden war. Ein Großteil des mineralisierten Abschnitts, darunter auch der Abschnitt mit dem höheren Erzgehalt, befindet sich unterhalb der Bohrung aus dem Jahr 1972, die in einer Tiefe von 97 Metern endete.