Delivery Hero, Airbnb, Caterpillar und Nvidia – die Woche im Überblick

Der Monat Oktober brachte dem DAX ein Plus von rund 9 Prozent. Zum Monatsbeginn legte der DAX auch schon kräftig zu und überschritt die Marke von 13.400 Punkten. Würgt die Federal Reserve am Mittwoch den Gesamtmarkt wieder ab oder können sich die Kurssprünge weiter fortsetzen? Im heutigen Markt-Update betrachten wir uns neben dem DAX den MDAX-Titel Delivery Hero. Ferner schauen wir in die USA und damit auf den Technologiekonzern Airbnb sowie auf das Dow Jones-Mitglied Caterpillar. Die Gesprächsrunde schließen wir mit einem weiteren Technologiewert ab, nämlich mit Nvidia.