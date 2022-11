FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem ungewöhnlich starken Börsenmonat Oktober startet der deutsche Aktienmarkt auch mit viel Rückenwind in den November. Im Schlepptau einer Erholungsrally an den Asien-Börsen und den etwas höher gestarteten US-Börsen legte der Dax am Dienstagnachmittag 1,27 Prozent auf 13 422,26 Punkte zu. Über 13 400 Punkten verbuchte der Leitindex ein erneutes Hoch seit Mitte September.

Vor allem in China und der Sonderverwaltungszone Hongkong hatten Spekulationen über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik in China deutliche Kursgewinne ausgelöst, was dafür sorgte, dass auch hierzulande die Risikobereitschaft weiter stieg. Der MDax legte sogar 2,21 Prozent auf 24 200,81 Punkte zu, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,5 Prozent gewann.