BPs bereinigtes Nettoergebnis stieg von Juli bis September auf 8,15 Milliarden US-Dollar. Das war deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Im Vorjahr hatte der bereinigte Gewinn bei 3,3 Milliarden US-Dollar gelegen. Wie im Vorquartal will BP eine Dividende von gut sechs US-Cent je Aktie zahlen. Zudem will das Unternehmen weitere eigene Aktien in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Im laufenden Jahr hat BP damit eigene Aktien im Wert von insgesamt 8,5 Milliarden US-Dollar gekauft.

Marktexperte Craig Orlam vom Finanzdienstleister Oanda sprach von einem "phänomenalen Quartalsergebnis", das die Forderungen nach einer Übergewinnsteuer wieder lauter werden lassen dürfte. "Dies wird den Ruf nach "windfall taxes" in einer Zeit, in der die Regierungen mit schwarzen Löchern in den Staatsfinanzen konfrontiert sind, nicht verringern. Es wird nicht einfach sein, das richtige Gleichgewicht zwischen der Besteuerung von "Übergewinnen" infolge des Krieges in der Ukraine und der Abschreckung von Investitionen zu finden, vor allem, wenn man die politischen Hintergründe berücksichtigt", so Orlam.