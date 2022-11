NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer wird auch dank guter Geschäfte mit Corona-Mitteln zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der Konzern hob das untere Ende der Wachstumsprognose an und erhöhte zudem die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie, wie er am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal in New York mitteilte. Allerdings neigt sich die Corona-Sonderkonjunktur langsam dem Ende entgegen und der Konzern bekommt auch durch den starken Dollar Gegenwind. Insgesamt schnitt Pfizer aber besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie legte 3,5 Prozent zu, womit sie auf dem höchsten Stand seit Ende August notiert.

SAN FRANCISCO - Trotz hoher Inflation und eines Konjunkturabschwungs ist Uber im Sommer stark gewachsen. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 8,34 Milliarden US-Dollar (8,39 Mrd Euro) zu, wie der Taxi-Rivale am Dienstag mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 508 Millionen auf 516 Millionen Dollar - ein Rekordwert für Uber. Die Aktie sprang vorbörslich um über zehn Prozent nach oben.

Johnson & Johnson will Herzpumpenhersteller Abiomed kaufen

NEW BRUNSWICK - Der Gesundheitskonzern Johnson & Johnson will mit einem Milliardenzukauf sein Geschäft mit Medizintechnik stärken. Das Unternehmen wolle im Rahmen eines Übernahmeangebots alle ausstehenden Aktien des Herzpumpenherstellers Abiomed für 380 US-Dollar je Anteilsschein in bar erwerben, teilte Johnson & Johnson am Dienstag in New Brunswick mit. Dies entspreche einem Unternehmenswert von 16,6 Milliarden Dollar.

ROUNDUP: Milliardengewinne für BP und Saudi Aramco - Biden droht vor Wahl

LONDON/RIAD - Die Energiekonzerne BP und Saudi Aramco verdienen wegen der gestiegenen Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs deutlich mehr Geld. Die Kritik von Regierungen reißt unterdessen nicht ab: US-Präsident Joe Biden brachte vor den Kongresswahlen in seinem Land eine Übergewinnsteuer ins Spiel. Der britische Konzern BP schrieb im vergangenen Quartal den zweithöchsten Quartalsgewinn überhaupt. Das bereinigte Nettoergebnis stieg auf 8,15 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das war deutlich mehr als von Experten erwartet. Vor einem Jahr hatte der Konzern einen bereinigten Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar ausgewiesen. Der saudiarabische Staatskonzern Aramco verdiente unter dem Strich 41,6 Milliarden Dollar und damit rund 40 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit dem Börsengang ist das der zweitgrößte Nettogewinn, wie das Unternehmen mitteilte. Nur zwischen April und Juni war dieser mit 48 Milliarden Dollar größer.