Die Uber-Aktie ist an der New Yorker Börse um rund 15 Prozent nach oben geschossen, trotz der hohen Inflation und eines Konjunkturabschwungs ist das Unternehmen im Sommer stark gewachsen und konnte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 72 % auf 8,3 Mrd. US-Dollar steigern. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIT) stieg um 508 Millionen auf 516 Millionen Dollar an. Einziger Makel bleibt jedoch das Nettoergebnis, hier fuhr Uber einen Verlust von 1,2 Mrd. Dollar ein.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt seit den Sommermonaten einen erbitterten Kampf um einen seit April letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend, durch den heutigen Auftrieb könnte dies Schiebephase demnächst beendet werden und eine mittelfristige Weichenstellung für Uber bedeuten. Entsprechend können hiervon auch interessierte Investoren profitieren.