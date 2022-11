Florence, Kentucky (ots/PRNewswire) - FLORENCE, Kentucky, 1. November 2022

/PRNewswire/ - Aristech Surfaces LLC freut sich, zwei neue Farbtöne für unsere

AVONITE® Flex Collection vorstellen zu können. Dieser innovative, thermoformbare

Mineralwerkstoff verleiht Waschbecken, Badewannen, geformten Nasswänden und

anderen Sanitär- und Badanwendungen ein edles Aussehen. AVONITE® Flex wurde erst

kürzlich auf dem Markt für Whirlpools und Swim Spas eingeführt und eignet sich

hervorragend für die Entwicklung eleganter Produkte für den gesamten

Wellness-Bereich.



Wir stellen vor: Euro White 8704, inspiriert von der beliebtesten Farbe bei

europäischen Sanitäranwendungen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Euro White 8704 fängt die klare, elegante Eleganz eines kühlen Weißtons ein undeignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Badanwendungen.Wir stellen vor: Pure Ebony 8702, inspiriert von den neuesten Trends fürhochwertige Oberflächen in Sanitäranwendungen.Seit 50 Jahren arbeitet Aristech Surfaces mit seinen Kunden zusammen, um einebreite Palette von Oberflächen- und Designmaterialien anzubieten, die sich durchhöchste Qualität, maximale Leistung und hochwertige ästhetische Eigenschaftenauszeichnen.Basierend auf seiner mehr als 25-jährigen Erfahrung in der Herstellung vonAVONITE® Feststoffoberflächen plant das amerikanische multinationaleUnternehmen, die Nachfrage nach Luxus im Badbereich zu beleben. AVONITE® Flexermöglicht es in der Tat, eine ganz neue Art von Produkt zu entwerfen. Es wurdemit der Idee entwickelt, zwei Welten miteinander zu verbinden, die bisherunvereinbar schienen : auf der einen Seite der Bereich der Sanitäranwendungen,der in Materialien investiert, die praktisch und umfassend auf die Bedürfnissevon B2B-Kunden zugeschnitten sind - einfach in Serie zu produzieren, anpassbar,langlebig; und auf der anderen Seite der Bereich der Inneneinrichtung mit seinensinnlichen Materialien - elegant, angenehm warm anzufassen, mit unbegrenztenGestaltungsmöglichkeiten, ausgerichtet auf Privatkunden, die ihrem Zuhause einzusätzliches Element des Komforts verleihen möchten, ohne dabei auf Stil zuverzichten.AVONITE ® Flex zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien- undFleckenbeständigkeit aus, sodass es den intensiven Reinigungsverfahren imBereich der kommerziellen Anwendungen standhält. Seine porenfreie,bakteriostatische Oberfläche begrenzt darüber hinaus das Wachstum vonMikroorganismen und macht es zu einem hygienisch einwandfreien Material.AVONITE® Flex ist eine neue Formulierung für Feststoffoberflächen, die allegefragten funktionellen Eigenschaften bietet : Die in Platten oder Rollengelieferten Bahnen sind in den Stärken 3,2/4,0/5,0 mm und in Breiten von bis zu