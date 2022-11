Trintech erweitert sein Partnerprogramm mit der Einführung der Akkreditierung von Adra-Partnern

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 1. November 2022 / - Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute die Erweiterung seines Partnerangebots durch die Einführung des Adra Partner Accreditation Program (Programm zur Akkreditierung von Adra-Partnern) bekannt. Dieses neue Programm baut auf dem bereits umfangreichen Schulungsangebot des Trintech Partner Success Center auf, einer Schulungs- und Akkreditierungsplattform, über die Partner von Trintech ihr Wissen über das Portfolio der Finanzlösungen von Trintech, einschließlich Cadency (für große Unternehmen) und Adra (für mittelständische Unternehmen), erweitern können.

„Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen für Abstimmungen und Finanzabschlüsse nimmt weiter zu, da Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Kosten senken, die Effizienz steigern und Risiken im Zusammenhang mit ihren Finanzabschlussverfahren minimieren möchten“, sagt Mekaela Davis, VP, Partner Ecosystem Success & Global Advisory bei Trintech. „Ebenso wie sich das Finanzamt in den letzten Jahren entwickelt hat, so hat sich auch das Partner-Ökosystem entwickelt, das über einen kollaborativen Ansatz eine ganzheitliche Geschäftsvision und -strategie bietet. Trintech und unsere Partner verfolgen das gemeinsame Ziel, Finanz- und Buchhaltungsteams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Wir haben uns deshalb verpflichtet, unseren Partnern die notwendigen Ressourcen an die Hand zu geben, sodass sie ihr Produktwissen vertiefen können und wir somit den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht werden.“

Im vergangenen Jahr verzeichnete Trintech einen 315%igen Anstieg bei der Inanspruchnahme von Partnerschulungen über das Trintech Partner Success Center durch globale Beratungs- und Consulting-Firmen, globale Systemintegratoren und regionale Consulting-Partner. Das Trintech Partner Success Center bietet umfassende, von der National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) zertifizierte Online-Kurse, die Schulungen für alle Qualifikationsstufen und Rollen von Partnern anbieten, unter anderem für die Bereiche Vertrieb, Vorverkauf und Implementierung. Der eLearning-Lehrplan ist nur eine Möglichkeit, wie Trintech-Partner effektiv Wissen aufbauen und gleichzeitig Best Practices mit den Lösungen von Trintech anwenden können. Das Partner Enablement Team von Trintech bietet außerdem zweimal wöchentlich „Sprechzeiten“ an, die den regelmäßigen Dialog fördern, um auf den Trainings- und Zertifizierungsprogrammen von Trintech aufzubauen und den Partnern die Möglichkeit zu geben, persönlich mit den Teammitgliedern von Trintech zusammenzuarbeiten. Monatliche Trainings-Webinare bieten zudem die Möglichkeit, das Wissen über die Produktfunktionen zu vertiefen, sodass die Partner kontinuierlich zusätzliche Funktionen übernehmen und die Optimierung vorantreiben können.