Warum ist der Aktienkurs dennoch gestiegen und ist die Erfolgsstory von McDonald’s auch in einem inflationären Umfeld intakt? Und wie schlägt sich McDonald’s gegenüber dem Fast-Food-Konzern Restaurant Brands , welcher unter anderem den härtesten Kontrahenten „Burger King“ im Portfolio hat? Die Antworten erfährst du in diesem Earnings-Update.

Der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern der Welt hat am letzten Donnerstag seine Quartalszahlen vorgestellt. Der Umsatz übertraf zwar die Analystenschätzungen, sank aber im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,3 Prozent. Dennoch zog der Kurs der McDonald’s Aktie nach den Quartalszahlen um 3,3 Prozent an.

