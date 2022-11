Polyvision Corporation gibt Ernennungen für globalen Vertrieb und Marketing bekannt

Atlanta (ots/PRNewswire) - Die Polyvision Corporation (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=3692739-1&h=480401226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D3692739-1%26h%3D2035518464%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpolyvision.c

om%252F%253Futm_source%253DPR%252BNewswire%2526utm_medium%253DWire%2526utm_id%25

3Dglobal%252520reorg%252520release%26a%3DPolyvision%2BCorporation&a=Die+Polyvisi

on+Corporation) , ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und

Herstellung von CeramicSteel, kollaborativen Schreibprodukten und

architektonischen Paneelen für Innen- und Außenverkleidungen, gab heute bekannt,

dass sie Kevin Taney zum Vice President, Global Sales and Marketing, und Kim

Allen zum Director, Global Product and Marketing, befördert hat.



"Während wir weiterhin daran arbeiten, eine globale Zusammenarbeit in unserem

gesamten Unternehmen sicherzustellen, freue ich mich auf die vielen Beiträge von

Kevin und Kim in ihren erweiterten Rollen", sagte Kevin McCoy, CEO der

Polyvision Corporation. "Diese strategische Neuausrichtung wird es uns

ermöglichen, uns effektiver auf unsere Kunden und ihre Bedürfnisse zu

konzentrieren und gleichzeitig unser Geschäft in allen geografischen Regionen,

die wir bedienen, zu erweitern."