Was: Führungskräfte von Hut 8 werden die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal besprechen und sich zu den jüngsten Unternehmensentwicklungen äußern.

Wann: Die Ergebnisse werden über Pressemitteilungen und auf der Website des Unternehmens unter https://hut8mining.com/investors/ am 10. November 2022 bis 9:30 Uhr Eastern Time mitgeteilt. Die Telefonkonferenz und das Webinar beginnen um 10.00 Uhr Eastern Time.

Wo: Wer telefonisch teilnimmt, möge sich bitte 5 Minuten vor Beginn einwählen.

Gebührenfrei (Nordamerika):

1 888 664 6392 Zugangscode: 91939832#

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Krypto-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Hut 8 – Investorenbeziehungen: Sue Ennis, sue@hut8mining.com; Hut 8 – Medienbeziehungen: Yamini Coen, yamini.coen@hut8mining.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1934493/Hut_8_Mining_Corp_Media_advisory__Hut_8_to_Release_Q3_2022_Resul.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medienhinweis-hut-8-wird-am-10-november-seine-ergebnisse-fur-das-dritte-quartal-2022-veroffentlichen-301665042.html

Die Hut 8 Mining Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3,07CAD an der Börse Toronto.