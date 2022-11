Dr. Sultan Al Jaber, Chairman von Masdar, fordert "maximale Energie, minimale Emissionen" für eine globale Energiewende

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Seine Exzellenz Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber,

Minister für Industrie und fortschrittliche Technologien der VAE,

Sonderbeauftragter für den Klimawandel und Chairman von Masdar, forderte die

Welt auf, alle verfügbaren Energiequellen, einschließlich erneuerbarer Energien

und Wasserstoff, zu nutzen, um den Energiebedarf einer wachsenden

Weltbevölkerung zu decken.



"Wenn wir in diesem Jahr etwas gelernt haben, dann ist es, dass

Energiesicherheit die Grundlage allen Fortschritts ist - des wirtschaftlichen,

sozialen und klimatischen Fortschritts", sagte Dr. Al Jaber in seiner

Grundsatzrede auf der Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and

Conference (ADIPEC). Da die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,7 Milliarden Menschen

anwachsen wird, muss die Welt 30 % mehr Energie produzieren als heute.





"Die Welt braucht alle Lösungen, die sie bekommen kann. Es geht um Öl und Gas,Solar-, Wind- und Kernenergie sowie Wasserstoff und die sauberen Energien, dienoch entdeckt, kommerzialisiert und eingesetzt werden müssen", so Dr. Al Jaber."Die Welt braucht ein Maximum an Energie ... ein Minimum an Emissionen. Deshalbhat die Führung der VAE vor über 16 Jahren beschlossen, mit der Gründung vonMasdar eine Vorreiterrolle im Bereich der erneuerbaren Energien einzunehmen."Masdar, Abu Dhabis Vorzeigeunternehmen für erneuerbare Energien, wurdegegründet, um die Diversifizierung der Wirtschaft und der Energiequellen der VAEzu unterstützen, indem es die Entwicklung, den Einsatz und dieKommerzialisierung von erneuerbaren Energien und sauberen Technologienvorantreibt.Heute ist Masdar eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für erneuerbareEnergien weltweit, das in über 40 Ländern tätig ist und in Projekte im Wert vonüber 20 Milliarden US-Dollar investiert hat. Im vergangenen Jahr hat Masdar dieKapazität seines Portfolios an sauberen Energien um 40 Prozent auf eineGesamtkapazität von über 15 Gigawatt (GW) erweitert. Durch diese Projekte könnenjährlich 19,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen vermieden werden.Masdar strebt eine Portfoliokapazität von 100 GW bis zum Jahr 2030 an und willbis zum Ende dieses Jahrzehnts 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff liefern, umseine Position als Vorreiter in dieser vielversprechenden Branche zu festigenund Abu Dhabi als globales Zentrum für die Produktion und den Export von grünemWasserstoff zu positionieren."Da die COP27 nächste Woche zusammentritt und die VAE sich auf die Ausrichtungder COP28, der Klimakonferenz der Emirate, vorbereiten, sollten sich unsereBemühungen auf einen neuen, mutigen, realistischen und pragmatischen Wegkonzentrieren, der der Menschheit, dem Klima und der Wirtschaft zugute kommt",so Dr. Al Jaber. "Wir müssen die Emissionen zurückhalten, nicht denFortschritt."