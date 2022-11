TEMPE - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 50,2 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Analysten hatte im Schnitt einen etwas deutlicheren Rückgang auf 50,0 Punkte erwartet.

WASHINGTON - Am US-Immobilienmarkt haben sich die Investitionen im September etwas erholt. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Bauausgaben um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Zuvor waren die Investitionen rückläufig.

KIEW/MOSKAU/ISTANBUL - Nach russischen Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine ist es in der Hauptstadt Kiew und sechs weiteren Regionen zu Einschränkungen bei der Stromversorgung gekommen. Der Strom werde für Kunden zeitlich gestaffelt abgeschaltet, teilte der Energieversorger Ukrenerho am Dienstag in Kiew mit. Betroffen seien auch die Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, Schytomyr sowie Sumy, Charkiw und Poltawa. Die Ukraine wirft Russland "Energieterror" vor, mit dem Ziel, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen. Kremlchef Wladimir Putin wolle so Menschen in die EU treiben, um dort die Lage durch eine Vielzahl an Flüchtlingen zu destabilisieren, heißt es in Kiew. Unterdessen gingen die ukrainischen Getreideexporte gegen den Willen Russlands weiter.

China will Handelsroute durch Pakistan vorantreiben



ISLAMABAD - China und Pakistan wollen dem sogenannten chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor zu neuem Schwung verhelfen. Für Gespräche über den Ausbau der Handelsroute reiste der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif am Dienstag nach Beijing. Der Transport chinesischer Waren soll stellenweise vom Wasser auf Land verlegt und damit deutlich beschleunigt werden. Ein Landweg durch Pakistan würde China einen direkten Zugang zum Arabischen Meer verschaffen. Das 65 Milliarden Dollar schwere Projekt wurde bereits 2015 ins Leben gerufen, kam danach jedoch nur sehr langsam voran. Nun wollen China und Pakistan den Ausbau der Handelsroute wieder mit größerer Geschwindigkeit vorantreiben.