Shanghai Zhenhua Heavy Industries unterstützt Chinas 39. antarktische wissenschaftliche Forschungsexpedition

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die erste Kohorte des 39. chinesischen antarktischen

wissenschaftlichen Forschungsteams brach am 26. Oktober vom China Polar Research

Base Terminal in Shanghai mit dem speziell für die Polarforschung gebauten

Eisbrecher Xuelong 2 in Richtung Antarktis auf, um wissenschaftliche

Forschungsaufgaben zu erfüllen. Der modulare Generatorraum, der von Shanghai

Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) als Teil einer Modernisierung des elektrischen

Systems der Great Wall Station in der Antarktis gebaut wurde, war ein wichtiger

Bestandteil der Ausrüstung, die zur Ladung des Schiffs gehört. Zwei Techniker

aus dem Team, das diesen Raum gebaut haben, nehmen ebenfalls an der Expedition

teil.



Im August 2022 gewann Shanghai Zhenhua Heavy Industries die Ausschreibung zur

Modernisierung des elektrischen Systems, der Ausrüstung und der Gebäude der

Stationen Great Wall und Zhongshan in der Antarktis. Es ist das erste Mal, dass

ZPMC als Generalunternehmer für das antarktische Forschungsprojekt ausgewählt

wurde, dessen Kernelement der neue integrierte modulare Generatorraum in der

Great Wall Station ist.