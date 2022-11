Dragonfly Therapeutics gibt bekannt, dass der erste Patient in einer von Merck durchgeführten klinischen Studie zur Bewertung von TriNKET®, das solide Tumoren anzielt, eine Dosis erhalten hat

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Meilensteinzahlung an Dragonfly wird

durch die Dosierung des ersten Patienten in der klinischen Phase-I-Studie

ausgelöst



Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly") gab heute bekannt, dass der erste

Patient in einer klinischen Studie, die von Merck durchgeführt wird und

außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas als MSD bezeichnet wird, eine

Dosis erhalten hat. Die Studie dient zur Bewertung von TriNKET, das von

Dragonfly entwickelt wurde und solide Tumoren anzielt. Dragonfly erhält eine

nicht offengelegte Meilensteinzahlung, die durch dieses Ereignis ausgelöst

wurde.