WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA und China bereiten auf Arbeitsebene ein mögliches Treffen ihrer Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping beim G20-Gipfel Mitte November in Indonesien vor. Die Teams beider Seiten arbeiteten noch immer an den Modalitäten für ein potenzielles Treffen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Dienstag. Noch gebe es keine konkreten Ankündigungen. Kirby äußerte sich auch nicht dazu, wie wahrscheinlich es sei, dass es am Ende tatsächlich zu einem Treffen komme. Er betonte aber, die beiden Präsidenten hätten inzwischen bereits fünf Mal miteinander gesprochen. "Die Kommunikationswege zwischen Präsident Biden und Präsident Xi bleiben also offen."

Die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, zu denen die USA und China gehören, kommt Mitte November auf der indonesischen Insel Bali zusammen. Ein mögliches Treffen von Biden und Xi dort wird mit Spannung erwartet. Die Beziehungen beider Länder sind angespannt. Bidens Regierung sieht China als größte geopolitische Herausforderung und Konkurrenz.

In der neuen US-Strategie zur nationalen Sicherheit, die Mitte Oktober veröffentlicht worden war, heißt es, Peking wolle seine Einflusssphäre im indopazifischen Raum erweitern und die führende Macht der Welt werden. "Die Volksrepublik China ist der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern auch über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun."/jac/DP/stw