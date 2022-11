Schrumpfkurs / Kommentar von Karl Schlieker zu Kaufhäusern

Mainz (ots) - Galeria Karstadt Kaufhof steht erneut am Abgrund. GaloppierendeInflation und Energiepreisschock haben die Konsumstimmung auf einen Tiefpunktsinken lassen. Die Kundenfrequenz in den Innenstädten nimmt weiter ab. Derletzte verbliebene Kaufhauskonzern ist davon wenig überraschend besondersgetroffen worden. Nun droht eine Wiederholung des letzten Kahlschlags, umwenigstens einige Filialen zu retten. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemiewaren ebenfalls im Zuge einer Insolvenz in Eigenverwaltung Schulden in Höhe vonzwei Milliarden Euro erlassen, 40 Warenhäuser geschlossen und TausendeArbeitsplätze gestrichen worden. Keine zwei Jahre später soll es mit demerneuten Schrumpfkurs weitere 40 Standorte treffen. Für die ohnehin darbendenInnenstädte ist das bitter, denn Kaufhäuser bleiben ein Publikumsmagnet. Dochdas "Alles unter einem Dach"-Prinzip allein reicht nicht zum Überleben. Galeriawill mit Online-Erweiterung, Service und erweitertem Angebot die Rückkehr in dieGewinnzone erreichen, aber in der derzeitigen Konsumflaute wird das schwer. Nunsollte dem Unternehmen im Interesse belebter Innenstädte und damit vielerweiterer Betriebe eine Brücke in die Zukunft gebaut werden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5358977OTS: Allgemeine Zeitung Mainz