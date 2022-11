Wirtschaft CDU-Menschenrechtspolitiker will selbstbewussteren Umgang mit China

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Michael Brand, fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen selbstbewussteren Umgang mit China. "Die fast devote Haltung des Bundeskanzlers gegenüber China - wie zuvor gegenüber Putin - bringt uns in Konflikte mit der EU, mit den USA und anderen Partnern im Westen, wohin 90 Prozent unserer Exporte gehen", sagte Brand dem "Spiegel".



"Olaf Scholz spaltet die EU durch seinen Kotau vor den Kommunisten in China." Die Signale, die Scholz mit der chinesischen Beteiligung an einem Terminal des Hamburger Hafens ausgesendet habe, bezeichnete Brand als "strategisch gefährlich". Brand appellierte, Chinas Bedeutung nicht zu überschätzen.