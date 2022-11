Verbände kritisieren geplante Hersteller-Beteiligung an Müllgebühren

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Industrieverbände kritisieren die geplante Einführung einer Sonderabgabe auf bestimmte Einwegplastikprodukte scharf. Der Vorschlag, die Hersteller künftig zur Kasse zu bitten, komme "zur Unzeit", heißt es in einer Mitteilung von sieben Verbänden, darunter auch der Handelsverband Deutschland (HDE), die der dpa vorliegt.

Nach den Plänen der Bundesregierung, die an diesem Mittwoch im Kabinett beraten werden sollen, sollen Hersteller von Einwegplastik-Produkten, wie etwa Zigarettenkippen oder Getränkebecher, künftig in einen staatlichen Fonds einzahlen und sich so an den Kosten für die Beseitigung der entsprechenden Abfälle in Parks und Straßen beteiligen.