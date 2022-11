FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erfreuliche Start in den November vom Vortag dürfte zur Wochenmitte eine Fortsetzung finden. Am Tag der möglicherweise wegweisenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax am Mittwochmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel gut ein halbes Prozent höher auf 13 413 Punkte.

"Der Börsentag ist einer von denen, die erst abends so richtig beginnen", so Altmann mit Blick auf die Entscheidung der Fed nach Börsenschluss hierzulande. Eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt an den Märkten als ausgemachte Sache. Entscheidend dürfte der Zinsausblick der Notenbank sein. "Denn viele am Markt hoffen und erwarten, dass die Fed ihr Tempo ab der nächsten Zinssitzung im Dezember drosselt. Sollten diese Hoffnungen enttäuscht werden, könnte es zu neuen Turbulenzen an den Börsen kommen"./bek/jha/

Der DAX handelt aktuell mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 13.352PKT an der Börse Citigroup.