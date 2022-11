NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat British American Tobacco von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4050 auf 3800 Pence gesenkt. Analyst Richard Felton sieht den Tabakkonzern zwar laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mittelfristig als attraktive Wachstumsstory angesichts der neuen Produktkategorien. Kurzfristig geht er aber an die Seitenlinie wegen Schuldenniveau, steigenden Finanzierungskosten und konservativerer Prognose für die Barmittelverwendung im kommenden Geschäftsjahr. BAT-Papiere hätten sich im laufenden Jahr zudem enorm überdurchschnittlich entwickelt, so der Experte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die British American Tobacco Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 40,20EUR an der Börse Tradegate.