Die im „Diabetes Technology and Therapeutics" Journal veröffentlichten Studienergebnisse zeigen eine klinisch signifikant verbesserte Blutzuckerkontrolle bei Menschen mit Diabetes, die ein intelligentes Blutzuckermesssystem und eine mobile App verwenden

MALVERN, Pa. , 2. November 2022 /PRNewswire/ -- LifeScan, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Blutzuckermessung, gab heute bekannt, dass das Journal „Diabetes Technology and Therapeutics" (DTT) den Artikel Real World Evidence of Improved Glycemic Control in People with Diabetes Using a Bluetooth connected Blood Glucose Meter with Mobile Diabetes Management Application veröffentlicht hat, welcher die Ergebnisse einer retrospektiven Analyse von realen Daten von mehr als 17.000 Menschen mit Diabetes, die von LifeScan gesammelt wurden, beschreibt. Ein Teil dieser Ergebnisse wurde erstmals auf der 15. „International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes" (ATTD) im April präsentiert.