PEKING (dpa-AFX) - Die deutsche Handelskammer in China hat die bevorstehende Visite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking begrüßt. "Politischer Austausch ist das Rückgrat für funktionierende wirtschaftliche Beziehungen", sagte das Geschäftsführende Vorstandsmitglied Jens Hildebrandt am Mittwoch auf einer Feier zum 25-jährigen Bestehen der Auslandshandelskammer (AHK) in Peking. "Es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander."

Der erste Besuch von Scholz als Kanzler in Peking an diesem Freitag ist auch die erste Visite eines Regierungschefs eines westlichen Landes in China seit Ausbruch der Pandemie vor knapp drei Jahren. Der Kanzler wird am Freitagmorgen mit einer kleinen Gruppe von Wirtschaftsvertretern eintreffen. Wegen der strengen Null-Covid-Politik wird sich die Delegation nur in einem hermetisch abgeriegelten Kreislauf bewegen können, bevor sie am Abend auch schon wieder abreist.