FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte den freundlichen Start in den November am Mittwoch mit weiteren Kursgewinnen untermauern. Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zeichnet sich aber eine von Vorsicht geprägte Eröffnung ab: Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax legte eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart um 0,3 Prozent auf 13 376 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls im Plus erwartet.

"Die Investoren bleiben mutig", betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die jüngste Stärke des Dax, der zuletzt immer neue Hochs seit Mitte September markierte. In Asien ging die am Vortag begonnene Erholungsrally an den China-Börsen weiter wegen der Spekulation über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik, was auch hierzulande wieder gut für die Stimmung in gewissen Branchen sein könnte.