Erdbeeren führen das „schmutzige Dutzend“ an. Zumindest ist das dem “Shopper’s Guide to Pesticides in Produce“ zufolge so. Den veröffentlicht die US-amerikanische Environmental Working Group (EWG) alljährlich unter dem Titel „Clean Fifteen ­­– Dirty Dozen“. Der Leitfaden listet die zwölf Obst- und Gemüsesorten auf, die nach neuesten Forschungsergebnissen am stärksten mit Pestiziden belastet sind, bzw. bei denen das Risiko einer Pestizidbelastung am größten ist.

Neben dem schmutzigen Dutzend führt der EWG-Leitfaden auch die „sauberen Fünfzehn“ auf, das heißt, die am wenigsten kontaminierten Produkte, zu denen etwa Wassermelonen und Süßkartoffeln – meist Früchte oder Gemüse mit robuster Schale – zählen. Die Liste klärt Konsumenten auf, die auf eine gesunde Ernährung Wert legen, aber die hohen Kosten von Bio-Produkten scheuen.

Eine grüne Innovation aus Israel könnte solche Auflistungen bald obsolet machen. „Mit unseren Behandlungen haben Erdbeeren im Einzelhandel etwa fünfmal weniger Ausschuss als konventionell erzeugte“, bilanziert Dan Sztybel das Ergebnis der bisherigen Pilotprojekte. Sztybel ist der CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods, einem des US-amerikanischen Unternehmen der Agrar- und Ernährungstechnologie, das seit 2021 an der US-Hightech-Börse Nasdaq gelistet ist (ISIN: US80512Q3039). Save Foods bietet nachhaltige Lösungen, um die Frische und Qualität von Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum zu erhalten und gleichzeitig die Kontamination mit Krankheitserregern zu verhindern.

Dies gelingt dank eines umweltfreundlichen und kostengünstigen Verfahrens. „Wir nutzen das Innere der Frucht, um das Äußere zu schützen“, so der CEO. Die Früchte werden mit einer speziellen Mischung aus Speisesäuren und Oxidationsmitteln behandelt und halten sich im Kühlregal 13 Tage lang bei vier Grad und dann zwei Tage im Supermarkregal. Das ist um so beachtlicher, da Erdbeeren besonders leicht verderblich sind. „In der Regel gehen 60 Prozent der Früchte nach der Ernte verloren“, klärt Sztybel auf.