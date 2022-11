Herisau, 2. November 2022: Silber steht vor dem Turnaround! Gerade aus der Industrie wird zukünftig eine regelrechte Nachfrageexplosion mit Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich zu erwarten sein, wobei erste Anzeichen dafür schon seit mehreren Jahren spürbar sind. Dabei wird vor allem der Energiesektor eine dominante Rolle einnehmen. Gerade der Einsatz in vielen neuen Bauteilen von immer mehr Elektrofahrzeugen, in Photovoltaikanlagen (über mehrere Jahrzehnte verbaut), aber auch bei 5G-Netzen und im Medizinbereich, wird die industrielle Nachfrage in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen.