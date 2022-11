Unternehmen in Deutschland fürchten Einbrüche - 'Das Schlimmste kommt noch'

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft erwartet einen harten Winter und ein schwieriges Jahr 2023. Als Gründe nannte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Mittwoch die Energiepreiskrise, die hohe Inflation und die trübe Weltkonjunktur. "Die Unternehmen befürchten, dass das Schlimmste noch kommt", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Mittwoch in Berlin.

Der DIHK erwartet nach einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,2 Prozent im laufenden Jahr im kommenden Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von rund drei Prozent. Damit ist er deutlich pessimistischer als die Bundesregierung. Diese rechnet in ihrer Herbstprojektion damit, dass die Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpft.