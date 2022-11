Chaos, der weltweit führende Anbieter im Bereich 3D-Visualisierung, beschleunigt die Demokratisierung der Visualisierungstechnologie

Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nach Fusionen und Übernahmen kündigt

das Unternehmen die Einstellung von Führungskräften, ein Innovationslabor und

erste Schritte hin zu einem einheitlichen Visualisierungs-Workflow an



Chaos (https://www.chaos.com/) gibt beeindruckende Dynamik bei der Schaffung

eines umfassenden Visualisierungs-Ökosystems bekannt. Als Reaktion auf die

steigende Nachfrage nach 3D-, Augmented-Reality- (AR) und Virtual-Reality- (VR)

Technologien, die einfacher zugänglich sind, fusionierte das Unternehmen im

letzten Jahr mit Enscape (https://enscape3d.com/) , einem führenden Anbieter von

Echtzeit-Rendering- und Virtual-Reality-Technologie. Darüber hinaus übernahm es

Cylindo (https://www.cylindo.com/) , eine führende Plattform zur

3D-Visualisierung von Möbelprodukten für den Handel, sowie CGarchitect

(https://www.cgarchitect.com/) , eine offene Online-Community für

Architekturvisualisierung. Das neu fusionierte Unternehmen ist nun

Weltmarktführer im Bereich der Visualisierung. Es bietet Technologien, Tools und

eine Community für Teilnehmer aus dem gesamten Designspektrum - von Architekten

und Designern bis hin zu 3D-Künstlern und Herstellern.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Chaos kündigt die Einstellung neuer Führungskräfte zur Unterstützung seinesWachstums an. Michael Tritschler, der zuvor bei Siemens Digital IndustriesSoftware tätig war, wurde zum Chief Financial Officer von Chaos ernannt. TobiasEspig, ehemals tätig bei Google, ist seit kurzem Chief Marketing Officer desUnternehmens."Wir engagieren uns dafür, Visualisierungs-Software und -Workflows für alle, dieam Designprozess beteiligt sind, zugänglich zu machen. Und wir sind stolz aufunsere Dynamik", so Christian Lang, CEO von Chaos. "Durch die Zusammenführungkomplementärer Technologien und Fachkenntnisse können wir die am Designprozessbeteiligten Akteure zusammenbringen, Hindernisse beseitigen und dieerforderlichen Tools bereitstellen, um Ideen schnell, einfach und gemeinsam zumLeben zu erwecken. Auf diese Weise bauen wir das weltweit größte Unternehmen imBereich 3D-Visualisierung auf und gestalten die Zukunft unserer Branche mit."Frühe Produktintegration verbessert Design-Workflows und beseitigt HindernisseUm einen schwierigen Engpass in der Visualisierung von Architekturdesign zubeseitigen und eine bessere Zusammenarbeit durch einen einheitlichenVisualisierungs-Workflow zu ermöglichen, hat das Unternehmen mit der Einführungvon V-Ray 6 für SketchUp und V-Ray 6 für Rhino die ersten Phasen der