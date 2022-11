SINGAPUR, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR) arbeitet mit MARS und Fuji Oil zusammen, um Sawit Terampil auf den Weg zu bringen, ein Qualifizierungsprogramm für mehr als 4.000 unabhängige Kleinbauern aus dem Leuser-Ökosystem in den indonesischen Provinzen Aceh und Nordsumatra. Es baut auf den Bemühungen von GAR um Rückverfolgbarkeit auf, die dazu geführt haben, dass das Unternehmen 95 Prozent seiner Lieferkette bis zur Anpflanzung erfassen konnte. GAR versucht nun, die Lebensbedingungen der Landwirte, die durch die Rückverfolgbarkeit der Plantagen mit Sawit Terampil ermittelt wurden, weiter zu verbessern.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.prnasia.com/mnr/GAR_202210.shtml

Das Programm zielt darauf ab, unabhängige Kleinbauern durch Gruppencoaching und individuelle Unterstützung bei der Umsetzung bewährter landwirtschaftlicher Verfahren umfassend zu unterstützen. Durch Schulungen zum Kapazitätsaufbau sowie durch Mentoring lernen unabhängige Kleinbauern, ihre Anbaumethoden zu verbessern und sich für die ISPO- und RSPO-Zertifizierung anzumelden, was wiederum zu einer Steigerung ihres Einkommens beitragen wird.

„Die Weiterbildung von Landwirten und Lieferanten ist der Schlüssel zur Umsetzung nachhaltiger Landwirtschaftsverfahren. Auf der Grundlage der Informationen, die wir durch die Rückverfolgbarkeit gewonnen haben, können wir die potenziellen Lücken in der Produktivität, den Erträgen und den landwirtschaftlichen Methoden analysieren und den Kleinbauern gezielte Hilfe anbieten", erklärte Anita Neville, Beauftragte für Nachhaltigkeit und Kommunikation bei Golden Agri-Resources.

Wahyu Wigati Wijayanti, Leiter der Abteilung für rückverfolgbare und transparente Produktion bei Golden Agri-Resources, erläuterte, wie das Unternehmen den Landwirten aktiv Schulungen zur Verbesserung nachhaltiger Anbaumethoden anbietet: „Sawit Terampil wird derzeit in 10 Bezirken in Nordsumatra und Aceh durchgeführt und soll bis Dezember 2023 laufen. Seit Beginn des Programms konnten rund 61 Prozent der Teilnehmer ihr Wissen über nachhaltige Anbaumethoden für Ölpalmen im Vergleich zur Zeit vor der Teilnahme an dem Programm erweitern."