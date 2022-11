Bundesbankpräsident fordert weitere Zinserhöhungen gegen 'hartnäckige' Inflation

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht in der Eurozone die Notwendigkeit von weiteren Zinserhöhungen im Kampf gegen den starken Anstieg der Verbraucherpreise. "Die Inflation ist hartnäckig", sagte Nagel in einem gemeinsamen Interview mit dem spanischen Notenbankpräsidenten Pablo Hernandez de Cos der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Wenn wir die Inflation überwinden wollen, muss die Geldpolitik nach Einschätzung von Nagel "noch hartnäckiger sein".

Im Oktober erreichte die Inflationsrate in der Eurozone einen Rekordwert von 10,7 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht mit kräftigen Zinserhöhungen die Teuerung in den Griff zu bekommen und hat den Leitzins zuletzt um 0,75 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent angehoben. "Ich bin überzeugt davon, dass dies nicht das Ende der Zinserhöhungen ist", sagte Nagel.