Der Druck auf die Fed ist hoch: Politiker (der US-Demokraten) fordern eine Stopp der Zinsanhebungen, die Märkte hoffen darauf, dass die US-Notenbank für die nächsten Sitzungen eine langsamere Gangart ankündigt, man fürchtet einen Crash der Wirtschaft bei weiterer Straffung der Geldpolitik. Bisher wurden die Märkte aber immer wieder von der Fed enttäuscht - so auch heute? Ein Blick auf Markt-Indikatoren zeigt, dass die Märkte eine gute Wahrscheinlichkeit haben, noch einmal zu fallen, aber dann einen Boden ausbilden dürften für eine nachhaltigere Rally. Der Grund: ein Crash wie in der Finanzkrise zeichnet sich nicht ab - denn bei jedem Crash der letzten Jahrzehnte gabe es massiven Stress an den Kreditmärkten. Das ist bislang nicht der Fall und deutet auf eine kommende Boden-Bildung..

Hinweise aus Video:

1. Gazprom: Gas-Exporte sinken im Oktober – Einahmen fallen

2. Diesel-Krise in Europa und in den USA? Warnende Stimmen



Das Video "Fed: Kein Crash, aber Abverkauf vor Boden-Bildung?" sehen Sie hier..