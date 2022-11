Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co. und RH gehören zu den ersten Einzelhändlern, die für Royalmount, den neuen Hotspot in der Stadtmitte von Montreal, bekanntgegeben wurden

Im Rahmen einer Reihe von Neueröffnungen auf dem Markt von Québec werden diese Marken auch von Sandro und Maje ergänzt, und viele weitere werden am neuen Hotspot im Stadtzentrum von Montreal folgen.

MONTREAL, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Royalmount, das zukünftige Zuhause von mehr als 170 Gewerbeeinheiten, einschließlich 60 Restaurants und Erlebnisattraktionen, hat heute bekannt gegeben, dass Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co., RH, Sandro und Maje bestätigt haben, dass sie an diesem neuen großen Hotspot für Einzelhandel und Lebensstil ihre Ladengeschäfte eröffnen werden.

Louis Vuitton wird mit der Eröffnung eines neuen Vorzeigegeschäfts auf 850 m² Fläche im Royalmount sein erstes eigenes Geschäft in Quebec eröffnen. Gucci wird auch sein erstes eigenes Ladengeschäft auf den Markt bringen und eine Fläche von 808 m² im Herzen des Bezirks einnehmen. Dazu kommt Tiffany & Co. mit seinem größten Geschäft in der Stadt. RH wird eine 4.320 m² große Galerie eröffnen, die das Flaggschiff der Marke in Montreal und seine erste Präsenz in Quebec sein wird.