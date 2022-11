GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,10 Euro belassen. Der Online-Autohändler habe die Erwartungen übertroffen - vor allem dank des Geschäfts unter Wiederverkäufern, schrieb Analystin Lisa Yang am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Allerdings habe das Unternehmen seine Erwartungen an Umsatz, Rohergebnis und bereinigten operativen Gewinn nach unten eingegrenzt. Mit Blick auf die verkauften Autos liege neue Prognose sogar am unteren Ende der bisherigen Zielspanne./ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 08:12 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 7,10EUR an der Börse Tradegate.