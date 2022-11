Bafin warnt Versicherungsbranche vor Halte-Rabatten

BONN (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin sagt den Versicherern in Deutschland ein schwieriges Jahr 2023 voraus und den Verbrauchern höhere Beiträge. "Der Versicherungsbranche geht es derzeit noch gut", sagte Deutschlands oberster Versicherungsaufseher Frank Grund laut Redetext bei der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht am Mittwoch in Bonn. Allerdings müssten Schaden- und Unfallversicherer wegen der steigenden Inflation ihre Rückstellungen schon im laufenden Jahr erhöhen und bei der Berechnung der Prämien für die Zukunft höhere Schäden einpreisen. Grund warnte die Branche davor, Kunden mit Rabatten zu ködern. Sie sollten "keine Kompromisse bei den Preisen eingehen, um Kunden zu halten".

"Aus Sicht der Bafin ist es nicht akzeptabel, lediglich darauf zu wetten, dass sich die hohen Inflationsraten normalisieren, und in der Zwischenzeit bestehende Puffer in den Reserven restlos aufzubrauchen", sagte der Exekutivdirektor der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin. "Das geht nicht." So erwarte die Deutsche Bundesbank für 2023 eine Inflation von mehr als sieben Prozent. Mit den Preisen stiegen auch die Schadenaufwendungen schon im laufenden Jahr "signifikant".