0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)+0,5 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)+0,9 % zum VorjahresmonatIm September 2022 waren rund 45,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat leicht um 4 000 Personen (0,0 %), nach einem Anstieg von 12 000Personen im August und einem Rückgang von 9 000 Personen im Juli. Damit hat sichdie Erwerbstätigenzahl in saisonbereinigter Rechnung in den letzten vier Monatenkaum verändert.Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2022gegenüber August 2022 mit Beginn der Herbstbelebung um 239 000 Personen (+0,5%). Dieser Anstieg gegenüber dem Vormonat lag leicht unter demSeptember-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 von +251 000Personen. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte damit trotzdem einen neuenhistorischen Höchststand: Der bisherige Höchstwert für Erwerbstätige mit Wohnortin Deutschland vom November 2019 mit 45,5 Millionen Erwerbstätigen wurde imSeptember 2022 um 114 000 Personen oder 0,3 % überschritten.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten derErwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige zählen.Vorjahresvergleich: Aufwärtstrend mit weniger DynamikGegenüber September 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September 2022 um0,9 % (+419 000 Personen). Damit hat sich die Vorjahresveränderungsrate weiterabgeschwächt (Mai 2022: +1,5 %, Juni 2022: +1,3 %, Juli 2022: +1,1 %, August2022: +1,0 %). Der Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich insofern imVorjahresvergleich mit sinkender Dynamik fort.Erwerbstätigenzahl im 3. Quartal 2022 saisonbereinigt 0,0 % gegenüber 2. Quartal2022Im Durchschnitt gab es im 3. Quartal 2022 nach vorläufigen Berechnungen rund45,6 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept). ImVergleich zum Vorquartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigtleicht um 22 000 (0,0 %). Ausführliche Ergebnisse zum 3. Quartal 2022 erscheinenam 17. November 2022.Bereinigte Erwerbslosenquote im September 2022 unverändert bei 3,0 %Nach Berechnungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im September 2022 bei 1,30 Millionen Personen. Das waren 147 000