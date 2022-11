Ecorobotix erhält für seine hochpräzise, nachhaltige Agrartechnologie das prestigeträchtige "SEF.Growth high potential" Qualitätslabel und eine Bürgschaft vom Technologiefonds

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Technologiefonds – ein klimapolitisches Förderinstrument des Bundes – hat Ecorobotix für seine innovative hochpräzise Landwirtschaftstechnologie eine Bürgschaft vergeben. Der Technologiefonds fördert Technologien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, zur effizienten Nutzung von elektrischer Energie, zur Förderung von erneuerbaren Energien und zur Schonung der natürlichen Ressourcen.

Ecorobotix will mit seiner hochmodernen Präzisionspritze die Landwirtschaft revolutionieren. Mit Hilfe von Kameras und künstlicher Intelligenz erfasst Ecorobotix in Echtzeit Einzelpflanzendaten (Nutzpflanzen als auch Unkraut) und ermöglicht so eine ultra-präzise Pflanzenbehandlung (Herbizide, Pestizide und Flüssigdünger). Da jeweils nur einzelne Pflanzen besprüht werden, reduziert die ultra-präzise Technologie von Ecorobotix den Herbizidverbrauch um 80-95%, verringert die Phytotoxizität erheblich und erhöht den Ertrag um bis zu 5%. Ecorobotix hat das Potenzial, den CO2-Fussabdruck unserer Landwirtschaft massiv zu reduzieren.