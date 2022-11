Die im "Diabetes Technology and Therapeutics" Journal veröffentlichten Studienergebnisse zeigen eine klinisch signifikant verbesserte Blutzuckerkontrolle bei Menschen mit Diabetes, die ein intelligentes Blutzuckermesssystem und eine mobile

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Malvern, Pa. (ots/PRNewswire) - LifeScan, ein weltweit führendes Unternehmen imBereich der Blutzuckermessung, gab heute bekannt, dass das Journal "DiabetesTechnology and Therapeutics" (DTT) den Artikel Real World Evidence of ImprovedGlycemic Control in People with Diabetes Using a Bluetooth® connected BloodGlucose Meter with Mobile Diabetes Management Application (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3695503-1&h=2180763144&u=https%3A%2F%2Fwww.liebertpub.com%2Fdoi%2F10.1089%2Fdia.2022.0134&a=Real+World+Evidence+of+Improved+Glycemic+Control+in+People+with+Diabetes+Using+a+Bluetooth%C2%AE+connected+Blood+Glucose+Meter+with+Mobile+Diabetes+Management+Application) veröffentlicht hat, welcher dieErgebnisse einer retrospektiven Analyse von realen Daten von mehr als 17.000Menschen mit Diabetes, die von LifeScan gesammelt wurden, beschreibt. Ein Teildieser Ergebnisse wurde erstmals auf der 15. "International Conference onAdvanced Technologies & Treatments for Diabetes" (ATTD) im April präsentiert.Das Ziel dieser Studie war anhand von Real-World-Daten zu analysieren, ob dieVerwendung der OneTouch Reveal® Mobile App mit dem OneTouch Verio Reflect®*Blutzuckermesssystem - synchronisiert mit drahtloser Bluetooth®-Technologie -eine verbesserte Blutzuckerkontrolle für Menschen mit Diabetes bieten kann. DieAutoren untersuchten anonymisierte Blutzuckermesswerte von über 17.000 Menschenmit Diabetes aus einem LifeScan-Datenpool, der 4.154 Menschen mit Typ-1-Diabetes(T1D) und 13.623 Menschen mit Typ-2-Diabetes (T2D) umfasste."Diese neuen Real-World-Erkenntnisse sind eine weitere Bestätigung dafür, dassdie neuesten App-verbundenen Blutzuckermesssysteme bedeutende klinische Vorteilefür Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes bieten", sagt Prof. Dr. OliverSchnell, Gründer und CEO der Sciarc GmbH, Deutschland. "Neben einer verbessertenBlutzuckerkontrolle ermöglicht die Kopplung von Blutzuckermesssysteme mit Appsauch Menschen mit Diabetes, die Daten und Erkenntnisse aus der Ferne oderpersönlich mit ihrem medizinischen Betreuungsteam einfach und genau zu teilen."Die retrospektive Analyse der Verwendung der OneTouch Reveal® App mit demOneTouch Verio Reflect® Messsystem ergab:- verbesserte Glukosewerte im Zielbereich (70-180 mg/dl) um +8,1 Prozentpunktebei T1D (37% der T1D sahen eine Verbesserung von +10 Prozentpunkten) und um+11,2 Prozentpunkte bei T2D;- weniger hyperglykämische Messwerte (>180 mg/dl) um -8,5 Prozentpunkte bei T1Dund -11,3 Prozentpunkte bei T2D; und- Senkung des mittleren Blutzuckerspiegels um -14,5 mg/dL bei T1D und -18,2mg/dL bei T2D.Die Daten zeigten auch, dass bereits 11 bis 20 Minuten pro Woche mit der