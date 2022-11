Bekannter Unternehmer-Coach verrät Warum ein Firmenverkauf jetzt die beste Entscheidung sein kann und wie er gewinnbringend gelingt (FOTO)

Leverkusen (ots) - Die vergangenen Krisenjahre sorgen nach wie vor für massive

Engpässe in fast allen Branchen. Zugleich sind die Reserven in zahlreichen

Unternehmen aufgebraucht. Viele Unternehmen sehen sich in Anbetracht der

aktuellen Wirtschaftslage dazu gezwungen, ihren Betrieb zu schließen. "Die Firma

einfach zuzumachen, ist meist die schlechteste Idee. Egal, ob es sich um eine

Bäckerei, den Handwerksbetrieb oder eine Steuerkanzlei handelt. Es gibt immer

andere Unternehmer, die den Wert der Firma erkennen - und diese aufkaufen

wollen. Der Verkauf gelingt jedoch nur dann gewinnbringend, wenn einige

elementare Punkte beachtet werden", so Philip Semmelroth.



Der Unternehmer-Coach, Autor und Keynote-Speaker spricht aus eigener Erfahrung.

Vor einigen Jahren veräußerte er selbst seine erfolgreich laufende IT-Firma

mitsamt Team und Kunden. Heute steht er motivierten Unternehmern beratend zur

Seite. In diesem Ratgeber verrät der Experte daher gerne hilfreiche Tipps, die

einen gewinnbringenden Firmenverkauf auch in schwierigen Marktphasen

ermöglichen.