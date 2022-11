LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone ist im Oktober auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 gesunken. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 2,0 Punkte auf 46,4 Zähler, wie der Finanzdienstleister am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert.

Sowohl die Produktion als auch der Auftragseingang seien so stark eingebrochen wie selten zuvor seit Beginn der Umfragen vor 25 Jahren, hieß es in der Mitteilung. Demnach hat die verringerte Produktion auch die Einkaufsmenge gedrückt. Leichte Besserung hätte sich hingegen in den Lieferketten und beim Preisdruck abgezeichnet, auch wenn die Teuerung weiter hoch bleibe.