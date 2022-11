E-Autos in der Stromkrise? 5 Tipps, wie sich Autohäuser für die Situation wappnen können (FOTO)

Münster (ots) - Der Boom der E-Mobilität, der in den letzten Jahren einsetzte,

droht zu einem jähen Ende zu kommen. Hohe Strompreise, der Wegfall von

Subventionen und steigende Kaufpreise treffen auf zunehmend zurückhaltende

Verbraucher.



Für den Unternehmensberater Sascha Röwekamp waren "geringere Betriebskosten

gegenüber Verbrennern" zuletzt das wichtigste Kaufargument. Dieses droht nun

aufgrund des stark steigenden Strompreises wegzubrechen. In diesem Artikel zeigt

er, wie Autohäuser auf die veränderte Lage reagieren können, um weiter mit der

E-Mobilität erfolgreich zu sein.





1. Eine neue Strategie entwerfenEntlang der Wertschöpfungskette der E-Mobilität bieten sich einem Autohausverschiedene Möglichkeiten. Hier ist eine bewusste Entscheidung erforderlich, wodie eigenen Leistungen anfangen und wo sie aufhören. Neben dem Verkauf derE-Autos wäre es beispielsweise möglich, Ladeboxen zu vertreiben und zuinstallieren oder sogar Photovoltaikanlagen zu verkaufen.2. Leidenschaft in der Belegschaft weckenUnternehmensberater Sascha Röwekamp beobachtet häufig bei dem Personal derAutohäuser zu wenig Begeisterung für das Thema E-Mobilität. Viele sind nochimmer eng mit dem Verbrenner verbunden und privat vielleicht gar nie in denKontakt mit einem E-Auto gekommen. Ganzheitliche Schulungen, welche nebentechnischem Wissen auch Spaß an der elektrischen Mobilität vermitteln, könnendeshalb eine große Stütze sein.3. Das Marketing neu ausrichtenDas gesellschaftlich sehr relevante Thema E-Mobilität spielt in denMarketingkonzepten der Autohäuser bislang eine zu geringe Rolle. Deshalb ist esleicht, sich beispielsweise auf den einschlägigen Online-Plattformen mithochwertigem Content von den Konkurrenten der Branche abzuheben. Vor Ort könnenneue Probefahrtkonzepte oder Einweisungen zu Besuchermagneten werden und zurMeisterung der aktuellen Herausforderungen beitragen.4. Vorurteile durch Workshops abbauenEin weiterer Baustein der neuen Strategie für Autohäuser, die derGeschäftsführer der Unternehmensberatung RWKMP vorschlägt, betrifft Workshopsfür interessierte Kunden. E-Autos sind noch immer von zahlreichen Vorurteilenbehaftet. Ein Workshop ist das ideale Format, um über Reichweite, Ladekosten,Versteuerung, Ladeboxen oder das Fahren im Winter aufzuklären und das Vertrauenin jeglicher Hinsicht zu stärken.5. An das Kerngeschäft anknüpfenDie oben geschilderten Punkte sind darauf ausgerichtet, dass die Kernaufgabe desVertriebs von E-Autos weiter erfolgreich gemeistert wird. Sitzen die Basics,gibt es attraktive Anknüpfungspunkte, wie Sascha Röwekamp weiß. Dazu zählt dasAngebot der Ladeinfrastruktur inklusive Installation. Aber auch der Verkauf vonLadekabeln bringt attraktive Margen mit sich. Zudem kann die Produktpalette umE-Roller erweitert werden. Letztlich ist es eine Frage der eigenenPositionierung, welche dieser Chancen ergriffen werden.Über Sascha Röwekamp:Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer der UnternehmensberatungRWKMP®. Zusammen mit seinem Team unterstützt und begleitet er Geschäftsführerund Inhaber von markengebundenen Autohäusern durch ihre Transformation in denVertrieb der Zukunft. Dabei fusioniert das Team der RWKMP® den Vertrieb, dasMarketing und die Digitalisierung in einem einzigen Konzept. WeitereInformationen unter: https://rwkmp.de/Pressekontakt:Röwekamp GmbHVertreten durch Sascha Röwekamphttps://rwkmp.demailto:zukunft@rwkmp.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163383/5359056OTS: Sascha Röwekamp