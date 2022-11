Sovereign unterzeichnet Absichtserklärung mit Chemours hinsichtlich Abnahme von Rutil

Unterzeichnung von Absichtserklärung hinsichtlich Lieferung von 20.000 t an natürlichem Rutil pro Jahr von Kasiya an US-Unternehmen Chemours, einen der weltweit größten Hersteller von qualitativ hochwertigen Titandioxidpigmenten

Sovereign Metals Limited (ASX: SVM, AIM: SVML) („Sovereign“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) mit The Chemours Company („Chemours“) hinsichtlich der potenziellen Lieferung von 20.000 t an natürlichem Rutil pro Jahr vom unternehmenseigenen Rutilprojekt Kasiya („Kasiya“) unterzeichnet hat.

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung sagte Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign: „Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung hinsichtlich der Lieferung von natürlichem Rutil an Chemours, einem weltweit führenden Unternehmen der Titandioxidpigmentindustrie, verdeutlicht die Qualität und die strategische Beschaffenheit unseres erstklassigen Projekts Kasiya in Malawi. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chemours als zukünftigen Partner für die Abnahme unserer hochwertigen Rutilprodukte mit geringem CO2-Fußabdruck.“

Die Absichtserklärung umfasst die potenzielle Lieferung von 20.000 t an natürlichem Rutil pro Jahr bei der Phase-1-Nennkapazität sowie eine Option auf die Abnahme weiterer Produkte (Tonnage zu vereinbaren), wenn Kasiya die Phase-2-Nennkapazität erreicht (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2022 mit dem Titel „Kasiya Expanded Scoping Study Results“). Darüber hinaus können die Mengen in beiderseitigem Einvernehmen nach oben oder unten angepasst werden und die Preisbestimmung richtet sich nach den Marktpreisen des jeweiligen Tages (beides wird in das endgültige Abkommen integriert werden).

Die Absichtserklärung ist nicht exklusiv und unverbindlich und unterliegt der Ausverhandlung und der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens. Die Absichtserklärung läuft zwei Jahre nach dem Datum der Unterzeichnung ab, kann jedoch von beiden Parteien einvernehmlich verlängert werden, falls bis dahin kein endgültiges Abkommen unterzeichnet wurde.

CHEMOURS: EINER DER WELTWEIT GRÖẞTEN HERSTELLER VON QUALITATIV HOCHWERTIGEN TITANDIOXIDPIGMENTEN

Chemours ist ein führender Lieferant von leistungsstarken Chemikalien, die in einer Vielzahl von Branchen ein wesentlicher Bestandteil von Endprodukten und Prozessen sind. Chemours betreibt 29 Produktionsstätten und beliefert etwa 3.200 Kunden in etwa 120 Ländern.