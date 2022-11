27.10.2022 - Weltweit schwächt sich die Konjunktur ab, die Geldpolitik wird allerorts straffer und das Risiko einer globalen Rezession steigt. Dennoch kann man die Lage in den USA, der Euro-Zone und China nicht über einen Kamm scheren, sondern muss klar differenzieren, so Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist: „Trotz des gleichen groben Rahmens sind die jeweiligen Wirtschaftsdaten, die Inflationsdynamiken sowie auch die weiteren Aussichten in diesen Märkten heterogen.“

USA: Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung

„Die Fed scheint auf dem besten Weg zu sein, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen und politischen Spielraum zu gewinnen“, beurteilt Siviero die Lage in den USA. Dabei könne die US-Notenbank immer noch auf eine robuste Wirtschaft und ein solides Beschäftigungsniveau zählen. „Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird allerdings fast unweigerlich mit einer anhaltenden Phase langsamen Wachstums und höherer Arbeitslosigkeit einhergehen. Das lässt eine Rezession immer wahrscheinlicher werden.“ Seit März hat die Fed den Leitzins in mehreren Schritten um insgesamt 3,25 Prozentpunkte angehoben und bekundet, die Zinsen für längere Zeit auf hohem Niveau halten zu wollen, um die Inflation zu senken.